На слуху: Харламов прокомментировал их с Волей доходы 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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В 2019 году в доме Михаила проводили следственный эксперимент, в ходе которого был задействован участник тверской ОПГ "Волки" Павел Агеев. Спустя некоторое время он признался в том, что принимал участие в организации убийства Круга.

Актер Павел Деревянко рассказал, почему расстался с Дарьей Мясищевой, с которой его связывали долгие отношения, а также двое детей. По словам звезды, они решили остаться друзьями, чтобы не дать разразиться назревающим конфликтам в их отношениях.

Кадр из шоу Comedy Club

Юморист Гарик Мартиросян взял у товарища и коллеги Гарика Харламова интервью, спросив о его заработках. Видеозапись Мартиросян опубликовал на своей странице в Instagram.

Кадр из шоу «Пацанки»

Напомним, за победу в программе девушка получила один миллион рублей. Петровой с этой суммы пришлось заплатить налоги. Дальше она распорядилась деньгами, сразу отложив 500 тысяч на ремонт своей квартиры.

Кадр из видео/Телеканал ТВ-3

Участник первого сезона шоу «Последний герой» Сергей Одинцов вновь пришел попытать счастье в проекте. Но выбыл из борьбы из-за драки с соседом-медиком. Его исключили перед вылетом в Занзибар, тогда Одинцов записал видеообращение, в котором объяснил произошедшее «обстоятельствами непреодолимой силы».