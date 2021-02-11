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На слуху: Харламов прокомментировал их с Волей доходы 

Мария Грибова 44 минуты назад
На слуху: Харламов прокомментировал их с Волей доходы
Фото: Кадр из шоу Comedy Club
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Ирина Круг: «Я не поверила, что нашли преступников»

@irinakrug
В 2019 году в доме Михаила проводили следственный эксперимент, в ходе которого был задействован участник тверской ОПГ "Волки" Павел Агеев. Спустя некоторое время он признался в том, что принимал участие в организации убийства Круга.
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«Дабы не доводить до войны»: Деревянко рассказал о причинах расставания с женой

Актер Павел Деревянко рассказал, почему расстался с Дарьей Мясищевой, с которой его связывали долгие отношения, а также двое детей. По словам звезды, они решили остаться друзьями, чтобы не дать разразиться назревающим конфликтам в их отношениях.
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Харламов прокомментировал их с Волей доходы на Comedy Club

Кадр из шоу Comedy Club
Юморист Гарик Мартиросян взял у товарища и коллеги Гарика Харламова интервью, спросив о его заработках. Видеозапись Мартиросян опубликовал на своей странице в Instagram.
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Победительница «Пацанок» рассказала, на что потратила выигрыш

Кадр из шоу «Пацанки»
Напомним, за победу в программе девушка получила один миллион рублей. Петровой с этой суммы пришлось заплатить налоги. Дальше она распорядилась деньгами, сразу отложив 500 тысяч на ремонт своей квартиры.
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Участника шоу «Последний герой» исключили за драку с соседом

Кадр из видео/Телеканал ТВ-3
Участник первого сезона шоу «Последний герой» Сергей Одинцов вновь пришел попытать счастье в проекте. Но выбыл из борьбы из-за драки с соседом-медиком. Его исключили перед вылетом в Занзибар, тогда Одинцов записал видеообращение, в котором объяснил произошедшее «обстоятельствами непреодолимой силы».
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Звёзды , Гарик Харламов , Гарик Мартиросян , Павел Деревянко , Ирина Круг , РИА Новости
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