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«Езжу я в обычном ж/д вагоне»: Бурунов о популярности 

Мария Грибова 21 минуту назад
«Езжу я в обычном ж/д вагоне»: Бурунов о популярности
Фото: РИА Новости
Сергей Бурунов считается одним из самых популярных и востребованных российских актеров. И в интервью «Комсомольской правде» Бурунов рассказал подробнее о своей известности.

«Я скромен и консервативен. Охранников у меня нет, личного визажиста — тоже, и по железным дорогам я езжу не в отдельном вагоне-трансформере с джакузи. Кофе тоже пью обычный, а не копи лувак из зерен, которыми какают зверьки в Юго-Восточной Азии. У меня в райдере нет такого, чтобы одно полотенце было белое, а другое — черное, и чтоб белое висело слева, а черное — справа, иначе я не выйду в кадр. Так что нет, не ощущаю я себя звездой. А, наверное, надо было бы уже»,

— поделился актер.
Несомненно популярность отразилась на жизни актера, поскольку его стали чаще узнавать на улицах.

«Я из дома не могу выйти, не то что в магазин! Весь район знает, где я живу и какая у меня машина. Естественно, в "Ашан" или "Мегу" вход мне не очень-то открыт — можно оттуда и не вернуться. Негативных сторон я в этом не вижу, но иногда все-таки хочется пожить человеческой жизнью. Праздно пошататься, как раньше, когда никому на фиг не нужен был. Но уже не получается. В любой бар не зайдешь»,

— подчеркнул Сергей.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Харламов прокомментировал их с Волей доходы на Comedy Club.
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Звёзды , Сергей Бурунов , Ашан , Комсомольская правда
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