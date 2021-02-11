«Езжу я в обычном ж/д вагоне»: Бурунов о популярности 

«Я скромен и консервативен. Охранников у меня нет, личного визажиста — тоже, и по железным дорогам я езжу не в отдельном вагоне-трансформере с джакузи. Кофе тоже пью обычный, а не копи лувак из зерен, которыми какают зверьки в Юго-Восточной Азии. У меня в райдере нет такого, чтобы одно полотенце было белое, а другое — черное, и чтоб белое висело слева, а черное — справа, иначе я не выйду в кадр. Так что нет, не ощущаю я себя звездой. А, наверное, надо было бы уже»,