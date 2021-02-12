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«Не готова к отношениям, которые называют браком»: Лолита опровергла слухи о шестом замужестве 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Лолита высказалась о шестом замужестве
Фото: Teleprogramma.pro
Певица Лолита заявила, что ненавидит слово брак. По ее словам, у нее с этим словом не очень хорошие ассоциации. Лолита. Фото: Globallookpress.com «Я тут как-то подумала: «Неужели у меня больше не будет влюбленности, романа, этого томительного ожидания?» Но потом, начав встречаться, поняла, что не готова к отношениям, которые называются браком. У меня при этом слове начинает болеть место на спине, там, где остеохондроз. Прям сразу».
Лолита Как отметила звезда, в жизни она очень жесткий человек и способна без проблем любому сказать слово «нет». Она никогда не подбирает слова, не ищет оправданий ни себе, ни другим. Она просто привыкла, если ее что-то не устраивает в отношениях закрывать дверь со словами: «Большое спасибо и как хорошо быть женой космонавта», сообщает «МК».
Напомним, что в канун Нового года Лолита неожиданно заявила, что уже вышла в шестой раз замуж. Тогда многие так и не поняли, то ли звезда шутила, то ли говорила правду. При этом точно известно, что у нее есть сейчас в жизни любимый мужчина. Скорее всего, они живут гражданским браком.
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