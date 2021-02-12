Лолита высказалась о шестом замужестве 

В канун Нового года певица заявила, что уже вышла замуж в шестой раз. Однако недавно она прокомментировала замужество иначе. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

По словам певицы, при слове брак у нее начинается остеохондроз. Она также добавила, что ненавидит слово брак за то, что он вызывает у нее плохие ассоциации.

«Я тут как-то подумала: «Неужели у меня больше не будет влюбленности, романа, этого томительного ожидания?» Но потом, начав встречаться, поняла, что не готова к отношениям, которые называются браком. У меня при этом слове начинает болеть место на спине, там, где остеохондроз. Прям сразу».

Звезда отметила, что в жизни она довольно жесткий человек, который без проблем любому может сказать «нет».

Она никогда не подбирает слова и привыкла, если ее что-то не устраивает в отношениях закрывать дверь со словами: «Большое спасибо и как хорошо быть женой космонавта». Об этом сообщил «МК».