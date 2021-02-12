Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

Лолита высказалась о шестом замужестве 

Даня Виттиг 4 часа назад
Лолита высказалась о шестом замужестве
Фото: @anitatsoy
В канун Нового года певица заявила, что уже вышла замуж в шестой раз. Однако недавно она прокомментировала замужество иначе. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
По словам певицы, при слове брак у нее начинается остеохондроз. Она также добавила, что ненавидит слово брак за то, что он вызывает у нее плохие ассоциации.

«Я тут как-то подумала: «Неужели у меня больше не будет влюбленности, романа, этого томительного ожидания?» Но потом, начав встречаться, поняла, что не готова к отношениям, которые называются браком. У меня при этом слове начинает болеть место на спине, там, где остеохондроз. Прям сразу».

Звезда отметила, что в жизни она довольно жесткий человек, который без проблем любому может сказать «нет».
Она никогда не подбирает слова и привыкла, если ее что-то не устраивает в отношениях закрывать дверь со словами: «Большое спасибо и как хорошо быть женой космонавта». Об этом сообщил «МК».
Ранее "Рамблер" сообщал, почему Лолита не может иметь детей.
Видео дня. Как выглядели российские звезды до популярности
Женский форум 2
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
00:19
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
Красота
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
06:14
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
Еда
Как выглядели российские звезды до популярности
09:33
Как выглядели российские звезды до популярности
Звёзды
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
08:04
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
Звёзды
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
02:41
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
Звёзды
Как королева красоты стала посудомойщицей
01:20
Как королева красоты стала посудомойщицей
Красота
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
08:08
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
Любовь
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
10:49
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
Красота
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
10:04
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
Звёзды
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
04:04
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение