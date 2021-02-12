Как выглядят экс-жены Урганта, Шепелева и Нагиева

Дмитрий Нагиев и Дмитрий Шепелев. Много лет назад они верили, что брак будет крепким и долгим, обещали сотруднице из загса беречь ячейку общества, однако романтичные мечты не сбылись. Первые браки лопнули, и супруги стали бывшими. Посмотрим, с кем впервые ставили штамп в паспорте Иван Ургант

Иван Ургант/Карина Ургант (Авдеева)

Брак был стремительным: Иван Ургант женился в 18 лет на девушке на 4 года старше. Познакомился летом на дискотеке в сельском клубе, да и женился! Мужик сказал — мужик сделал. Говорят, любил сильно-сильно, но недолго — всего одно лето. Родители Ивана категорически не поддерживали брак, им не нравилась невеста.

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Впрочем, переживали они недолго: союз распался. Карина Ургант унесла из него главное — громкую фамилию. Сейчас она живет в Германии и не поддерживает никаких отношений со знаменитым бывшим мужем.

Дмитрий Шепелев/Анна Таболина (Старцева)

Чемпионом по мимолетному браку становится Дмитрий Шепелев, у которого первый союз продлился три недели. Этот брак окутан туманом, потому что с невестой Анной Старцевой Шепелев до этого встречался семь лет без официальных церемоний. Анна тоже работала на белорусском ТВ и помогала Дмитрию карьерно расти.

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Но даже если предположить профессиональный расчет, не совсем понятно, чему могла помочь трехнедельная семья. Через 21 день после свадьбы Шепелев уехал на украинское телевидение, и отношения моментально себя исчерпали.

Сейчас Анна замужем за известным в Минске ведущим Юрием Таболиным, воспитывает двух детей, очень счастлива, но про брак с Шепелевым никому ничего не рассказывает. А сам Дмитрий, как мы знаем, сейчас готовится снова стать отцом. Все счастливы — вот и славно.

Дмитрий Нагиев/Алиса Шер (Алла Щелищева)

Об этом звездном союзе, длившемся 18 лет, знают все поклонники Дмитрия Нагиева, да и странно было бы скрывать столь длительные и серьезные отношения.

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К тому же Алиса — известная радиоведущая и продюсер — еще будучи в статусе жены она издала книгу «Я была женой Нагиева» и рассказала все о самом популярном супермене сегодняшнего дня. А следующая ее книга называлась «Как не выйти замуж» — наверно, неспроста.

В этом браке у Нагиева родился сын Кирилл, однако это событие поначалу не слишком радовало молодого отца. Он даже ушел из семьи, но вскоре одумался, вернулся и словно переродился, став идеальным папой. Сейчас Нагиев и Шер спокойно общаются, не вызывая друг у друга раздражения, как бывает у экс-супругов.