Как выглядят и чем занимаются сейчас дети Майкла Джексона 

Легендарного поп-короля Майкла Джексона , который является одним из самых успешных артистов в истории шоу-бизнеса, не стало более десяти лет назад. У певца осталось трое детей. Как они выглядят и чем занимаются сейчас?

Пэрис Джексон, 22 года

Дочь Пэрис Майклу Джексону, как известно, родила медсестра Дебби Роу. Крестными родителями девочки стали актеры Маколей Калкин Элизабет Тейлор . Она выросла с отцом и братьями на знаменитом ранчо поп-короля «Неверлэнд».

Пэрис была не самым простым подростком: в СМИ появлялись сообщения о ее ссорах с родственниками, проблемах в общении со сверстниками, депрессии после смерти отца, попытках суицида, зависимостях от запрещенных препаратов.

«Когда мне было четырнадцать лет, меня попытался изнасиловать человек, который был намного старше меня. Я не хотела бы вдаваться в детали, но это был отвратительный опыт. Мне было очень тяжело. Я никому об этом не говорила»,

— дала она откровенное интервью журналу Rolling Stone, в котором призналась, что стала жертвой изнасилования.

В 2012 году Пэрис была названа самым красивым подростком мира по версии People Magazine. Спустя пять лет девушка подписала контракт с модельным агентством IMG Models и американским брендом Calvin Klein. Джексон стала сниматься для глянцевых журналов и известных брендов, в клипах популярных музыкантов, сериалах и кино. В прошлом году Пэрис представила свой сольный сингл и клип «Let Down».

Поклонница татуировок, дерзких стрижек и яркого макияжа Пэрис Джексон пропагандирует бодипозитив и не стремиться соответстствоать стандартам красоты. К примеру, девушка публикует в Instagram фото своих волосатых ног и подмышек, демонстрирует целлюлит и неидеальную фигуру. Недавно Пэрис встречалась с рокером Габриэлем Гленном. Она не скрывает, что ее привлекают как мужчины, так и женщины. Ранее таблоиды писали о ее романе с моделью Карой Делевинь

Принс Майкл Джексон, 23 года

Старший сын поп-короля Майкл Принс Джексон также был зачат с помощью ЭКО и рожден медсестрой Дебби Роу. В юности он увлекался журналистикой и мечтал работать на телевидении, потом захотел писать сценарии и заниматься режиссурой. Сначала молодой человек поступил в университет на факультет кинорежиссеры, потом перевелся на факультет управления бизнесом. В итоге Принс открыл собственную продюсерскую компанию с громким названием King’s Son («Сын короля»). Кроме того, наследник поп-короля, который ведет в целом далекий от шоу-бизнеса образ жизни обычного парня, увлекается мотоциклами и рассказывает о самых интересных моделях и поездках на своем Youtube-канале.

Принс Майкл Джексон II, 18 лет

Младший сын знаменитого певца Принс Майкл Джексон II появился на свет 21 февраля 2002 года. Его родила суррогатная мать, которую, по слухам, не видел даже сам артист. С мальчиком связана скандальная история: когда он был еще совсем малышом, стоявший на балконе четвертого этажа гостиницы Майкл показывал его своим фанатам на улице, немного пошатнулся и едва не уронил.

Принс Джексон II больше всего (по сравнению с братом и сестрой) похож внешне на знаменитого певца. Третьего ребенка Джексон называл Бланкетом («Одеяло»), что, по его мнению, означало любовь и заботу. Из-за насмешек сверстников и нежелания привлекать к себе лишнее внимание парень в итоге сменил имя на Биги, потому что Бланкет звучало довольно нелепо, а Принс — слишком напещенно.

«Мой маленький брат стал официально взрослым. Вот это да! Я меняла ему подгузники, а теперь он красивый, умный, проницательный, забавный, добрый молодой мужчина… Мой брат не любит публичность, так что не буду рассказывать лишнее»,

— написала Пэрис в Instagram в день 18-летия младшего брата.

Известно, что Биги Джексон учится в университете, увлекается карате, любит читать, носит длинные волосы и скромные одежду, а также заметно напрягается, когда его пытаются сфотографировать папарацци. По слухам, он хочет стать музыкантом, но пока не явил миру свои таланты. Вместе со страшем братом Биги ведет Youtube-канал Film Family, где они делают рецензии на фильмы.