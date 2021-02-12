С кем сейчас первый муж Светланы Лободы

Исполнительница хита «Твои глаза» Светлана Лобода не скрывает от публики свои яркие романы с мужчинами. Долгое время певица состояла в фактическом браке с участником своего балета Андреем Царем.

Напомним, что в 2011-м у пары родилась дочь Евангелина, однако появление ребенка не сплотило родителей. Через три года в прессе появилась новость, что Лобода рассталась с отцом ее дочери.

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После расставания пары оба экс-возлюбленных предпочитали не раскрывать подробности своего распада. И к тому же, стало понятно, что бывшие не намерены возвращать былые отношения, встретив новых партнеров. Отметим, что в 2018-м Лобода родила вторую дочь Тильду, имя отца артистка не раскрывает.

Несмотря на развод, Андрей продолжает участвовать в жизни своей дочери, для Евангелины он все такой же заботливый и любящий отец.

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Вскоре популярный украинский танцор Андрей предстал в новом амплуа — певца и продюсера. Его подопечной стала роскошная блондинка Яна Клим. Вместе с ней Андрей занялся совместным творчеством, у пары уже выпущено несколько песен и музыкальных клипов. Спустя время стало понятно, что Царя и исполнительницу связывают не только рабочие отношения, они стали выходить вместе в свет.