«Его везли на каталке, а он шутил»: вдова Михаила Круга о смерти шансонье 

«Убивать преступники Мишу не хотели. Они не собирались стрелять, а пуля в итоге нашла его, попала в Мишу. Им просто дали задание припугнуть. Когда сам Лом, заказчик, узнал, то для него это был шок, что Мишу убили. Миша в итоге не вышел из наркоза. Когда его везли на каталке в операционную, то он еще шутил. Он даже был в настроении. Не думал, что умрет. Он не был к этому готов. Самочувствие было у него нормальное».