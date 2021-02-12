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«Его везли на каталке, а он шутил»: вдова Михаила Круга о смерти шансонье 

Даня Виттиг 1 час назад
«Его везли на каталке, а он шутил»: вдова Михаила Круга о смерти шансонье
Фото: @irinakrug
В студии программы «Судьба человека» Ирина Круг рассказала, как уходил из жизни ее муж, получивший пулевое ранение.

«Убивать преступники Мишу не хотели. Они не собирались стрелять, а пуля в итоге нашла его, попала в Мишу. Им просто дали задание припугнуть. Когда сам Лом, заказчик, узнал, то для него это был шок, что Мишу убили. Миша в итоге не вышел из наркоза. Когда его везли на каталке в операционную, то он еще шутил. Он даже был в настроении. Не думал, что умрет. Он не был к этому готов. Самочувствие было у него нормальное».

Вдова рассказала, что Михаил Круг до конца оставался сильным.

«Он шутил с врачами. Мне он сказал перед тем, как его отвезли в больницу: «Ирочка!» А утром я услышала плач его мамы. Я сразу все поняла», — заявила Ирина Круг.

Напомним, что убийство шансонье было раскрыто только в 2019 году.
Ранее "Рамблер" сообщал, как бывшая жена Мэнсона отреагировала на обвинения против него.
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