«Его везли на каталке, а он шутил»: вдова Михаила Круга о смерти шансонье 

В студии программы «Судьба человека» Ирина Круг рассказала, как уходил из жизни ее муж, получивший пулевое ранение.
«Убивать преступники Мишу не хотели. Они не собирались стрелять, а пуля в итоге нашла его, попала в Мишу. Им просто дали задание припугнуть. Когда сам Лом, заказчик, узнал, то для него это был шок, что Мишу убили. Миша в итоге не вышел из наркоза. Когда его везли на каталке в операционную, то он еще шутил. Он даже был в настроении. Не думал, что умрет. Он не был к этому готов. Самочувствие было у него нормальное».
Вдова рассказала, что Михаил Круг до конца оставался сильным.
«Он шутил с врачами. Мне он сказал перед тем, как его отвезли в больницу: «Ирочка!» А утром я услышала плач его мамы. Я сразу все поняла», — заявила Ирина Круг.
Напомним, что убийство шансонье было раскрыто только в 2019 году.
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