«Женат и воспитывает детей»: личная жизнь первого мужа Варум

Сегодня уже сложно представить Анжелику Варум без своего мужа Леонида Агутина . Звездная пара вместе уже два десятка лет, у них есть взрослая дочь. Но мало кто знает, что для исполнительницы хита «Все в твоих руках» это второй брак.

О своем первом браке артистка старается не вспоминать, можно сказать больше, Варум будучи на пике своей карьеры и вовсе предпочитала не афишировать, что она девушка замужняя.

Своего первого будущего мужа Максима Никитина Мария (сценическое имя Анжелика взяла уже в Москве) встретила еще в детском саду, проживая в родном Львове. Затем обучение в одной школе, после окончания Варум дождалась своего возлюбленного из армии, и вскоре сыграли свадьбу.

Вместе с ней Максим отправился покорять шоу-бизнес в Москву, где Анжелику ждал ее отец композитор Юрий Варум. Развитие музыкальной карьеры певицы началось вначале 90-х. Анжелика постепенно начала выпускать свои первые альбомы, а ее муж всегда был рядом.

Правда для окружающих, Никитин был не ее законным супругом, а охранником, осветителем и концертным организатором. Так тщательно певица скрывала свое замужество, считая что, будучи холостячкой ей будет проще пробиться и задержаться в шоу-бизнесе.

Так «в тайне» их семейная жизнь продержалась всего восемь лет вплоть до 1997 года, именно в эти годы Варум познакомилась с перспективным артистом Агутиным. Вскоре знакомство, рабочие отношения нового дуэта переросли в нечто большее. Анжелика развелась с первым мужем и в 2000-м вновь стала замужней дамой, да и работа рядом с бывшей женой для Никитина стала неактуальной.

Не став спасать брак и решив отпустить Варум, Максим примкнул к религиозной общине. Вскоре там он встретил новую женщину. В конце девяностых женился на Елене Гордеевой . В новом браке экс-супруг Варум стал дважды отцом.

В 2016-м Максим женился в третий раз на Валерии Пономаревой, и вновь стал отцом. У него подрастает дочь Алиса. Мужчина содержит семью на гонорары полученные от работы фотографом и съемок в рекламных роликах на телевидении. После развода Варум и Никитин первое время общались, но как это зачастую бывает, с годами общение сошло на нет.

Периодически бывшие супруги пересекаются, так сказать здороваются, утекло много времени, да и что старое ворошить. Максим не таит обиду на бывшую жену, что она ушла от него еще будучи в браке.