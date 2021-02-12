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«Раньше была приличной»: российскую певицу осудили за фото с дорогого отдыха 

Анна Арсеньева 5 часов назад
Солистка группы Little Big Софья Таюрская опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографии с отпуска и этим разозлила пользователей Сети. В комментариях написали, что когда-то "скромную" и "приличную" артистку испортили деньги. Подробнее — в материале "Рамблера".
Певица рассказала, что в январе отправилась в большое путешествие. Сначала она полетела в США, а потом отдохнула на дорогом курорте.

"Я проехала около 2000км за рулем на разных машинах по Флориде, пустыне Калифорнии и Невады! Начали мы с Майями, единственное место в Америке, где вкусная еда) потом на машине поехали в парк Юниверсал в Орландо […] Дальше мы испытали весь ужас пандемийного олинклюзива в Доминикане",

— написала Таюрская, сопроводив пост серией снимков на пляже в купальнике.
Артистка похвасталась, что получила много впечатлений: встала на серф, посмотрела на китов и искупалась с дельфинами.
Публикация солистки Little Big неожиданно вызвала негодование у подписчиков. Пользователей разочаровало, что певица стала "как все" оголяться на камеру:

«А когда-то была скромная, интересная, прикольная, красивая, уникальная. А сейчас…как все…как каждая вторая», «Как только появляется слава и деньги, так первым делом попы постить», «Уже надо попы показывать, чтоб людей заинтересовать, к чему все катится?», «Раньше была реально достойная, сейчас — большой вопрос. Деньги меняют», «Лишь бы попу на весь кадр, неудивительно, что любимый мужик и не думает жениться», «Никакой загадки и индивидуальности».

А некоторые упрекнули молодую звезду в непозволительной роскоши:

«К сожалению, 95 процентов населения России не сможет позволить себе такой отдых никогда».

Таюрская на все обвинения ответила, что это просто фотографии с отпуска в купальнике, и никто не знает, что она ездит в отпуск раз в год, самостоятельно зарабатывая на него деньги.
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