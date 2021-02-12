Александр Малинин сообщил о рождении внука 

Несколько часов назад Александр Малинин поделился радостной новостью в своем Instagram.
Певец сообщил, что у него появился еще один внук. Однако артист не уточнил, кто из его детей стал родителем.
Ранее артист уже намекал на то, что в его семье скоро произойдет радостное событие.
«Помните, я как-то говорил, что мы находимся в ожидании чуда?! Так вот, есть повод отметить рождение внука! Ура!» — рассказал 62-летний Малинин в социальной сети.
Пользователи Сети вовсю поздравляют Александра Николаевича.
«Ура! Поздравляю, дедушка! И у меня тоже 11 февраля родился внук! Я так счастлива!»; «Счастливый молодой красивый дедушка! От всей души поздравляю вас, Александр!»; «Это счастье! Такая замечательная семья растет! Любви и здоровья вашим родным!» — отметили они.
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