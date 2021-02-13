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«Поженились, как только ему исполнилось 18»: Анна Большова вспомнила, как вышла замуж за брата 

Teleprogramma.pro и ещё 2 1 час назад
Большова рассказала, как вышла замуж за брата
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Анна Большова вспомнила, как вышла замуж за своего сводного брата Антона Канаева, с которым в итоге прожила в отношениях несколько лет. Это сын Анны Евгеньевны Большовой, второй жены ее отца.

«Кровных связей нет, он стал моим первым мужем, прожили вместе несколько лет. Поженились, как только ему исполнилось 18. Он на семь лет младше».

Отметим, что брак распался по причине измен мужчины своей звездной жене. В браке в итоге они прожили всего четыре года. По словам Анны Большовой, их с первым мужем ничего особо не объединяло. Она уже была готова к пополнению в семье, а вот ее юный муж был против. Он считал себя слишком молодым.
Напомним, что вторым мужем Анны Большовой стал художник Александр Макаренко. В 2008 году она подарила супругу сына Даниила. Правда, и этот брак звезды распался. При этом со вторым мужем актриса сохранила хорошие отношения ради общего ребенка, сообщает «Комсомольская правда».
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