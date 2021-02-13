Большова рассказала, как вышла замуж за брата

Актриса Анна Большова вспомнила, как вышла замуж за своего сводного брата Антона Канаева, с которым в итоге прожила в отношениях несколько лет. Это сын Анны Евгеньевны Большовой, второй жены ее отца.

«Кровных связей нет, он стал моим первым мужем, прожили вместе несколько лет. Поженились, как только ему исполнилось 18. Он на семь лет младше».

Отметим, что брак распался по причине измен мужчины своей звездной жене. В браке в итоге они прожили всего четыре года. По словам Анны Большовой, их с первым мужем ничего особо не объединяло. Она уже была готова к пополнению в семье, а вот ее юный муж был против. Он считал себя слишком молодым.