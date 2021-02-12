Сябитова рассказала, как понять характер мужчины по подарку

Сваха из программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова нашла способ узнать, какими качествами характера обладает человек, по тому, какой он преподнес подарок. Своей методикой она поделилась в Instagram

Ведущая порекомендовала обратить внимание на ситуации, когда человек дарит какой-то предмет для общего пользования, который в будущем понадобится и ему самому.

«Стоит задуматься, а не эгоист ли рядом с вами, который любит себя в вас», — предупредила она.

Девиз «Любая вещь должна приносить пользу» при выборе подарка может говорить о том, что человек склонен к тотальной экономии, подчеркнула Сябитова.

Если же человек с постоянством дарит парфюм, носки, туалетные принадлежности, цветы, мягкие игрушки или шоколадки, то его главная черта характера, по мнению телесвахи, — это леность. Кроме того, он может обладать плохой фантазией.

«Конечно, все мы помним, что главное — внимание, а не подарок, но хотелось бы напомнить, что порой на ход событий праздничного дня, а в некоторых случаях и на отношения в целом влияет не только наличие подарка, но и то, насколько он адресный, то есть от души», — заключила Сябитова.