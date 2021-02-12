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Ведущая «Давай поженимся!» нашла способ узнать характер по подарку 

Lenta.ru 2 часа назад
Сябитова рассказала, как понять характер мужчины по подарку
Фото: @syabitova_roza
Сваха из программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова нашла способ узнать, какими качествами характера обладает человек, по тому, какой он преподнес подарок. Своей методикой она поделилась в Instagram.
Ведущая порекомендовала обратить внимание на ситуации, когда человек дарит какой-то предмет для общего пользования, который в будущем понадобится и ему самому.

«Стоит задуматься, а не эгоист ли рядом с вами, который любит себя в вас», — предупредила она.

Девиз «Любая вещь должна приносить пользу» при выборе подарка может говорить о том, что человек склонен к тотальной экономии, подчеркнула Сябитова.
Если же человек с постоянством дарит парфюм, носки, туалетные принадлежности, цветы, мягкие игрушки или шоколадки, то его главная черта характера, по мнению телесвахи, — это леность. Кроме того, он может обладать плохой фантазией.
«Конечно, все мы помним, что главное — внимание, а не подарок, но хотелось бы напомнить, что порой на ход событий праздничного дня, а в некоторых случаях и на отношения в целом влияет не только наличие подарка, но и то, насколько он адресный, то есть от души», — заключила Сябитова.
Ранее Сябитова раскритиковала российских мужчин и призвала их менять отношение к женщинам. По словам ведущей, именно благодаря женам мужчины часто бросают вредные привычки, начинают правильно питаться и заниматься своим здоровьем, что продлевает им жизнь.
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