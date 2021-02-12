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«Китайский Новый год отметит дома»: Алису Фрейндлих выписали из больницы 

Teleprogramma.pro и ещё 4 2 часа назад
Алису Фрейндлих выписали из больницы
Фото: «Комсомольская правда»
25 декабря прошлого года звезда театра и кино, 86-летняя Алиса Фрейндлих попала в ковидный госпиталь с диагнозом коронавирус. Вместе с Алисой Бруновной на больничных койках оказались дочь и внучка актрисы. Они довольно быстро пошли на поправку, а вот сама Фрейндлих больше полутора месяцев провела в клинике, врачи которой боролись за жизнь и здоровье известной артистки и победили.
12 февраля Алису Фрейндлих выписали домой. По словам директора Большого драматического театра имени Товстоногова Татьяны Архиповой, Алиса Бруновна чувствует себя хорошо.

«И если ее надежда встретить Новый год и Рождество дома не сбылась, то, наконец, китайский Новый год Алиса Бруновна сегодня отметит в теплом семейном кругу», — отметила Татьяна Архипова в беседе с ТАСС.

Она поблагодарила медиков, которые сделали все, чтобы актриса была здорова. Татьяна Сергеевна добавила, что в театре очень ждут возвращения Алисы Бруновны на сцену.
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Женский форум
Звёзды , Татьяна Архипова , Алиса Фрейндлих , ИТАР-ТАСС
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