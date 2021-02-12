А вдруг зараза: звезды, которые панически боятся микробов 

Кто из селебритис носит в сумочке перчатки и антисептик круглые сутки.

Несмотря на успех и невероятное признание, почти каждый артист может пожаловаться на наличие определенных страхов, с которыми звезде практически не удается справиться. Одним из самых популярных страхов является паника перед контактом с бактериями.

О звездах, которые стараются не прикасаться лишний раз к предметам быта, мы и решили сегодня поговорить.

Звезда культового фильма «Маска» не выносит никакой грязи, причем предметы, окружающие актрису, совсем не обязательно таковыми являются. Диаз признается, что ей морально тяжело прикоснуться даже к дверной ручке, именно поэтому она старается не проходить первой, чтобы не открывать двери, либо звезда прикасается к двери локтем. И даже после этого артистка отправляется в ванную комнату, чтобы тщательно помыть руки.

О том, что супермодель не выносит даже мысли о том, что на ее руки попадут микробы, мало кто догадывается, однако звезда сама себя выдала буквально несколько лет назад: очевидцы отметили, что модель, находившаяся с ними в одном салоне самолета, вела себя довольно странно, периодически протирая поручни и пластмассовые части кресел влажной салфеткой. А перед тем как сесть на само кресло, звезда постелила плед. Трудно представить состояние модели во время пандемии.

Бейонсе

Артис тка нико гда не скрывала, что после каждого контакта с предметами в незнакомом месте протирает руки влажными салфетками или использует антисептик. Доходит до того, что менеджерам приходится обрабатывать микрофон звезды на каждом шоу перед тем, как Бейонсе выйдет с ним на сцену. То же самое касается номеров в отелях, где звезда останавливается в турах: уборка в номере проходит не менее пяти раз в день.

Знаете ли вы, что голливудская дива нередко носит с собой перчатки, и нет, они нужны звезде не для того, чтобы согреться или скрыть старый маникюр — Гвинет боится контакта с микробами. Помимо этого Пэлтроу не расстается с пузырьками антисептиков. Звезда любит раздавать автографы, однако никогда не подходит слишком близко к людям, которые хотели бы ее обнять и поцеловать — артистка старается общаться с поклонниками на расстоянии.