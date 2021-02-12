Сябитова рассказала, как понять характер мужчины по подарку 

«Конечно, все мы помним, что главное — внимание, а не подарок, но хотелось бы напомнить, что порой на ход событий праздничного дня, а в некоторых случаях и на отношения в целом влияет не только наличие подарка, но и то, насколько он адресный, то есть от души».