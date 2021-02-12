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Сябитова рассказала, как понять характер мужчины по подарку 

Мария Грибова 1 час назад
Сябитова рассказала, как понять характер мужчины по подарку
Фото: РИА Новости
Сваха из программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова поделилась, как определить характер мужчины по подарку. Об этом она рассказала в личном-аккаунте Instagram.
Сябитова рекомендует обращать внимание, когда человек дарит какой-то предмет для общего пользования:

«Стоит задуматься, а не эгоист ли рядом с вами, который любит себя в вас».

Также, по мнению свахи, подарок, который должен приносить пользу, обычно дарят те, кто склонен к экономии. А если же человек с постоянством дарит парфюм, носки, туалетные принадлежности, цветы, мягкие игрушки или шоколадки, то его главная черта характера, по мнению телесвахи, — это леность.
И в конце Сябитова заключила:

«Конечно, все мы помним, что главное — внимание, а не подарок, но хотелось бы напомнить, что порой на ход событий праздничного дня, а в некоторых случаях и на отношения в целом влияет не только наличие подарка, но и то, насколько он адресный, то есть от души».

Ранее «Рамблер» писал о том, что Александр Малинин сообщил о рождении внука.
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