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На слуху: почему Алексей Серебряков покинул Россию 

Мария Грибова 27 минут назад
На слуху: почему Алексей Серебряков покинул Россию
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Александр Малинин сообщил о рождении внука

@alexandr_malinin
Несколько часов назад Александр Малинин поделился радостной новостью в своем Instagram. Певец сообщил, что у него появился еще один внук. Однако артист не уточнил, кто из его детей стал родителем.
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Лолита высказалась о шестом замужестве

@anitatsoy
В канун Нового года певица заявила, что уже вышла замуж в шестой раз. Однако недавно она прокомментировала замужество иначе.
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Почему Алексей Серебряков покинул Россию

Алексей Серебряков — знаменитый актер театра и кино. Фильмы с его участием любят и представители старшего поколения, и молодежь. В 2012 году артист вместе с семьей уехал жить в Канаду.
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Познер вспомнил, как столкнулся с цензурой на Первом канале

Телеведущий Владимир Познер заявил, что готов уйти с Первого канала в случае появления цензуры его передачи. Он поделился, что его программа уже подвергалась цензуре, однако не уточнил что именно было решено убрать
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Сябитова рассказала, как понять характер мужчины по подарку

Сваха из программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова поделилась, как определить характер мужчины по подарку. Сябитова рекомендует обращать внимание, когда человек дарит какой-то предмет для общего пользования.
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Видео дня. Как выглядели российские звезды до популярности
Женский форум
Звёзды , Владимир Познер , Александр Малинин , Роза Сябитова , Алексей Серебряков , РИА Новости
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