На слуху: почему Алексей Серебряков покинул Россию 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@alexandr_malinin

Несколько часов назад Александр Малинин поделился радостной новостью в своем Instagram. Певец сообщил, что у него появился еще один внук. Однако артист не уточнил, кто из его детей стал родителем.

@anitatsoy

В канун Нового года певица заявила, что уже вышла замуж в шестой раз. Однако недавно она прокомментировала замужество иначе.

Алексей Серебряков — знаменитый актер театра и кино. Фильмы с его участием любят и представители старшего поколения, и молодежь. В 2012 году артист вместе с семьей уехал жить в Канаду.

Телеведущий Владимир Познер заявил, что готов уйти с Первого канала в случае появления цензуры его передачи. Он поделился, что его программа уже подвергалась цензуре, однако не уточнил что именно было решено убрать

Сваха из программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова поделилась, как определить характер мужчины по подарку. Сябитова рекомендует обращать внимание, когда человек дарит какой-то предмет для общего пользования.