Галкин рассказал, как экономит на электричестве в замке

Юморист признался, что содержание элитного жилья обходится недешево, даже если считать только расходы на коммунальные услуги.

Замок в деревне Грязи, где живут Алла Пугачева Максим Галкин с детьми не раз освещался в прессе, как и роскошные дома других звезд. Однако до сих пор ничего не говорилось о том, во сколько обходится звездным владельцам содержание такого жилья. В шоу «Вечерний Ургант» Максим Галкин рассказал, что за коммунальные услуги в семье платит он. Правда, конкретную цифру решил не называть.

«Мы много платим за коммуналку. Не буду называть эту сумму, но она большая. Не прям большая-большая, но приличная. Я знаю, сколько плачу за газ, за свет», — заявил Максим.

На что Иван Ургант неловко отшутился, что и не просил называть сумму, а хотел узнать, платит ли вообще Примадонна за ЖКХ или где-то копится долг.

Юморист рассказал, как он экономит на электричестве, учитывая огромное количество световых приборов в замке и, прежде всего, многоуровневую люстру в холле. По словам Максима, в нее вкручивается 72 лампочки. При этом Галкин приобретает только лампочки мощностью в 10 ватт, так как при их количестве такого показателя оказывается достаточно.

Отметим, что постройка замка обошлась звездной чете в десятки миллионов рублей. Снаружи особняк стилизован под архитектуру Средневековья, а внутри все выполнено в викторианском стиле. Максим Галкин периодически делится кадрами, демонстрирующими те или иные комнаты замка. Так, ранее он показал спа-центр с бассейном и лаунж-зоной.