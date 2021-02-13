«Приехал Bentley и вышли автоматчики»: Светлаков рассказал о детях богачей

Юморист Сергей Светлаков во время разговора с журналисткой Ириной Шихман в рамках ее шоу «А поговорить?» рассказал, что был вынужден перевести своего младшего сына Максима в другой детский сад.

Как отметил Светлаков, однажды сын пришел из детсада и спросил отца, почему у них нет квартиры в Дубае, «как у Пети». В итоге шоумен, у которого глаза на лоб полезли от таких высказываний наследника, отправился к директору, чтобы узнать, чему учат ребят в детском саду. Женщина честно призналась, что у некоторых детей действительно такая жизнь и они не привыкли себе в чем-то отказывать.

«Потом я увидел, как за одним ребенком приехал Bentley и вышли автоматчики. Мы сразу поняли, что садик не наш. Поменяли. Теперь у нас более скромное, но крутое место».

Напомним, что у Сергея Светлакова двое детей от второй жены Антонины Чеботаревой. Ивану семь лет, а Максиму — три годика. Также у него есть дочь Анастасия от первых отношений с Юлией Ворончихиной.