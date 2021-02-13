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«Приехал Bentley и вышли автоматчики»: Светлаков рассказал о детях богачей 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Юморист Сергей Светлаков рассказал, что перевел своего младшего сына Максима в другой детский сад из-за детей богачей. Этим он поделился с Ириной Шихман в ее шоу "А поговорить?".
По словам Светлакова, однажды его сын пришел домой и спросил, почему у них нет квартиры в Дубае, "как у Пети". Шоумен обратился к директору детского сада, чтобы узнать, чему там учат детей. Женщина ответила, что у некоторых очень хороший уровень жизни, и они ни в чем себе не отказывают.

"Потом я увидел, как за одним ребенком приехал Bentley и вышли автоматчики. Мы сразу поняли, что садик не наш. Поменяли. Теперь у нас более скромное, но крутое место", — рассказал юморист.

У Светлакова трое детей: двое от второй жены Антонины Чеботаревой и один от Юлии Ворончихиной.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Большова рассказала, как вышла замуж за брата.
Звёзды , Видео , Сергей Светлаков
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