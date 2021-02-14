Роза Сябитова определяет характер дарителя по подаркам 

Главная телесваха страны поделилась своей методикой в Instagram.

Ведущая программы «Давай поженимся!» порекомендовала обращать внимание не только на презенты, но и на ситуации, в которых они преподнесены.

Например, если вам преподнесли чем-то, чем даритель также будет пользоваться, подумайте, не эгоист ли рядом с вами, который любит себя в вас, говорит она. Если человек дарит исключительно полезные подарки, это может говорить о том, что он склонен к экономии, считает Сябитова

Если же, по мнению Розы, человек постоянно дарит туалетные принадлежности, цветы, мягкие игрушки или шоколадки, то он ленив, а кроме того, у него плохая фантазия.