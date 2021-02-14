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Роза Сябитова определяет характер дарителя по подаркам 

Russian Teleweek и ещё 1 27 минут назад
Роза Сябитова определяет характер дарителя по подаркам
Фото: Instagram
Главная телесваха страны поделилась своей методикой в Instagram.
Ведущая программы «Давай поженимся!» порекомендовала обращать внимание не только на презенты, но и на ситуации, в которых они преподнесены.
Например, если вам преподнесли чем-то, чем даритель также будет пользоваться, подумайте, не эгоист ли рядом с вами, который любит себя в вас, говорит она. Если человек дарит исключительно полезные подарки, это может говорить о том, что он склонен к экономии, считает Сябитова.
Если же, по мнению Розы, человек постоянно дарит туалетные принадлежности, цветы, мягкие игрушки или шоколадки, то он ленив, а кроме того, у него плохая фантазия.

«Конечно, нас всех учили с детства, что дорог не подарок, а внимание, но жизнь показывает, что подарок может оказать влияние на праздник, а в некоторых случаях влияет и на отношения в целом, ведь подарки должны быть адресными и от души», — заключила Сябитова.

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