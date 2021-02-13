Продюсер Дробыш хочет взыскать убытки с Настасьи Самбурской

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Суд вынес решение не в пользу звезды «Универа». Об этом сообщает Super . Напомним, что ранее Настасья подала иск и потребовала расторгнуть контракт с продюсером Виктором Дробышем и запретить его «Национальной музыкальной корпорации» извлекать выгоду из ее выступлений и использовать ее имя.

Согласно судебному решению, продюсерский центр предоставил отчет о совместной проделанной работе, но при этом певица остается подопечной Дробыша и обязана перечислять компании часть своих гонораров.