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На слуху: Галкин рассказал о расходах на замок 

Полина Алферова 3 часа назад
На слуху: Галкин рассказал о расходах на замок
Фото: Globallookpress.com
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Большова рассказала, как вышла за брата

Globallookpress.com
Актриса Анна Большова рассказала, как вышла замуж за своего сводного брата Антона Канаева. Об этом сообщает "Комсомольская правда". Антон Канаев — сын второй жены отца актрисы Анны Евгеньевны Большовой.
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Где сейчас звезда российских комедий Вилле Хаапасало

Вилле Хаапасало приехал в Россию в 19 лет. Он захотел поступать в театральный институт в Санкт-Петербурге, и его взяли. При этом русский язык юный актер изначально не знал. Карьера началась, когда его нашел режиссер Александр Рогожкин, которому для фильма "Особенности национальной охоты" нужен был настоящий финн.
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Светлаков рассказал о детях богачей

Globallookpress.com
Юморист Сергей Светлаков рассказал, что перевел своего младшего сына Максима в другой детский сад из-за детей богачей. Этим он поделился с Ириной Шихман в ее шоу "А поговорить?". По словам Светлакова, однажды его сын пришел домой и спросил, почему у них нет квартиры в Дубае, "как у Пети".
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«Мы много платим за коммуналку»: Галкин рассказал о расходах на замок

Globallookpress.com
В эфире «Вечернего Урганта» шоумен Максим Галкин признался, что коммунальные платежи за замок в деревне Грязь обходятся ему и Алле Пугачевой в круглую сумму.
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Продюсер Дробыш хочет взыскать убытки с Настасьи Самбурской

Суд вынес решение не в пользу звезды «Универа». Об этом сообщает Super. Напомним, что ранее Настасья подала иск и потребовала расторгнуть контракт с продюсером Виктором Дробышем и запретить его «Национальной музыкальной корпорации» извлекать выгоду из ее выступлений и использовать ее имя.
@samburskaya
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Видео дня. Как выглядели российские звезды до популярности
Женский форум
Звёзды , Анна Большова , Сергей Светлаков , Виктор Дробыш , Александр Рогожкин , Настасья Самбурская , Максим Галкин , Алла Пугачева
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