На слуху: Галкин рассказал о расходах на замок 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Актриса Анна Большова рассказала, как вышла замуж за своего сводного брата Антона Канаева. Об этом сообщает "Комсомольская правда". Антон Канаев — сын второй жены отца актрисы Анны Евгеньевны Большовой.

Вилле Хаапасало приехал в Россию в 19 лет. Он захотел поступать в театральный институт в Санкт-Петербурге, и его взяли. При этом русский язык юный актер изначально не знал. Карьера началась, когда его нашел режиссер Александр Рогожкин , которому для фильма "Особенности национальной охоты" нужен был настоящий финн.

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Юморист Сергей Светлаков рассказал, что перевел своего младшего сына Максима в другой детский сад из-за детей богачей. Этим он поделился с Ириной Шихман в ее шоу "А поговорить?". По словам Светлакова, однажды его сын пришел домой и спросил, почему у них нет квартиры в Дубае, "как у Пети".

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В эфире «Вечернего Урганта» шоумен Максим Галкин признался, что коммунальные платежи за замок в деревне Грязь обходятся ему и Алле Пугачевой в круглую сумму.

Суд вынес решение не в пользу звезды «Универа». Об этом сообщает Super. Напомним, что ранее Настасья подала иск и потребовала расторгнуть контракт с продюсером Виктором Дробышем и запретить его «Национальной музыкальной корпорации» извлекать выгоду из ее выступлений и использовать ее имя.