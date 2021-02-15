Семья Кобзона много лет скрывала приемного ребенка 

Нинель Кобзон раскрыла семейную тайну — она призналась, что много лет семья скрывала приемного ребенка. Они с мужем тайно усыновили мальчика из Армении — сам он остался жить на родине. Сына вырастили тайно от всех, и даже когда он остался в Армении, приемные родители принимали в его жизни самое активное участие.

Сейчас он уже взрослый и часто приезжает в Москву, чтобы повидаться с приемными родственниками.

«Мы с дочерью и сыном стараемся одарить его вниманием», — рассказала Нинель Кобзон.

Раскрывать эту тайну Нинель Кобзон не собиралась, но ее вынудили обстоятельства — ее с сыном сфотографировали папарацци, когда они вместе отправились в кинотеатр. Когда поползли слухи о новом романе вдовы артиста, она решила рассказать правду и не порочить свое имя.

«Это наш с Иосифом Давыдовичем приемный сын. Он нам достался ребенком. Живет в Армении. Когда приезжает в Россию, то мы с дочерью и сыном стараемся охватить его вниманием», — сказала она в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале «НТВ».

Никаких новых отношений она, по ее словам, не хочет и заводить не планирует.