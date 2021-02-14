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«В миллиметре от того, чтобы все закончилось ужасно»: Киркоров о болезни Пригожина 

Катерина Саломе 1 час назад
«В миллиметре от того, чтобы все закончилось ужасно»: Киркоров о болезни Пригожина
Фото: prigozhin_iosif
Певец Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал, как тяжело его друг продюсер Иосиф Пригожин совсем недавно перенес вирусное заболевание. Во время отдыха в Дубае супруг артистки Валерии подхватил COVID-19 и оказался буквально на волоске от смерти. Его чудом спасли арабские врачи.

«Он достаточно серьезно переболел. Чуть там все не закончилось печально. Но врачи, видите, какие молодцы. Они спасли его. Слава богу, что все хорошо. Хотя он был, как я наслышан, ну не просто в сантиметре, в миллиметре от того, чтобы все закончилось ужасно»,

— рассказал исполнитель.
Тем временем Киркоров тоже переболел коронавирусом. Но несмотря на это, народный артист наотрез отказывается стать донором крови.

«Я и донор? Я уж столько крови отдал за свою жизнь на эстраде. И травмы разные были. Какой уж я донор. От меня уже ничего не осталось. Все высохло. Всю кровушку отдал»,

— высказался артист.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Галкин рассказал о расходах на замок.
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