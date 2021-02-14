«В миллиметре от того, чтобы все закончилось ужасно»: Киркоров о болезни Пригожина 

«Он достаточно серьезно переболел. Чуть там все не закончилось печально. Но врачи, видите, какие молодцы. Они спасли его. Слава богу, что все хорошо. Хотя он был, как я наслышан, ну не просто в сантиметре, в миллиметре от того, чтобы все закончилось ужасно»,