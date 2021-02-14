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На слуху: актриса Васильева призналась в поиске новой работы 

Стелла Шмель 2 часа назад
На слуху: актриса Васильева призналась в поиске новой работы
Фото: globallookpress.com
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Роза Сябитова определяет характер дарителя по подаркам

Instagram
Главная телесваха страны поделилась своей методикой в Instagram.
Ведущая программы «Давай поженимся!» порекомендовала обращать внимание не только на презенты, но и на ситуации, в которых они преподнесены.
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«В миллиметре от того, чтобы все закончилось ужасно»: Киркоров о болезни Пригожина

prigozhin_iosif
Певец Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал, как тяжело его друг продюсер Иосиф Пригожин совсем недавно перенес вирусное заболевание. Во время отдыха в Дубае супруг артистки Валерии подхватил COVID-19 и оказался буквально на волоске от смерти. Его чудом спасли арабские врачи.
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«Думаю, куда смогу пристроиться»: Татьяна Васильева рассказала о поиске новой работы

@tatyana_vasileva_official
Актриса Татьяна Васильева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала, что сейчас находится в весьма плачевном финансовом положении. Из-за отсутствия работы в пандемию коронавируса у нее практически не осталось средств к существованию. Поэтому знаменитость планирует искать новую работу.
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Авария, кома и другие факты из жизни Анны Герман

архив "КП"
14 февраля замечательной певице исполнилось бы 85 лет.
Ее невероятно любили в СССР, ее песни мы помним до сих пор. Увы, Анна Герман ушла из жизни до обидного рано — ей было всего 46 лет. Сегодня мы решили вспомнить важные страницы биографии прекрасной польской певицы.
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Константин Ивлев женился на молодой возлюбленной

@lera_kudenkova
Популярный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев и его возлюбленная Лера Куденкова сыграли свадьбу. Для этого они выбрали самый романтичный день в году — 14 февраля. Регистрация прошла в Дворце бракосочетания №1.
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Видео дня. Как выглядели российские звезды до популярности
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Звёзды , Филипп Киркоров , Константин Ивлев , Анна Герман , Роза Сябитова , Татьяна Васильева , Иосиф Пригожин , НТВ
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