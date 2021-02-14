На слуху: актриса Васильева призналась в поиске новой работы 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Instagram

Главная телесваха страны поделилась своей методикой в Instagram.

Ведущая программы «Давай поженимся!» порекомендовала обращать внимание не только на презенты, но и на ситуации, в которых они преподнесены.

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Певец Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал, как тяжело его друг продюсер Иосиф Пригожин совсем недавно перенес вирусное заболевание. Во время отдыха в Дубае супруг артистки Валерии подхватил COVID-19 и оказался буквально на волоске от смерти. Его чудом спасли арабские врачи.

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Актриса Татьяна Васильева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала, что сейчас находится в весьма плачевном финансовом положении. Из-за отсутствия работы в пандемию коронавируса у нее практически не осталось средств к существованию. Поэтому знаменитость планирует искать новую работу.

архив "КП"

14 февраля замечательной певице исполнилось бы 85 лет.

Ее невероятно любили в СССР, ее песни мы помним до сих пор. Увы, Анна Герман ушла из жизни до обидного рано — ей было всего 46 лет. Сегодня мы решили вспомнить важные страницы биографии прекрасной польской певицы.

@lera_kudenkova

Популярный телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев и его возлюбленная Лера Куденкова сыграли свадьбу. Для этого они выбрали самый романтичный день в году — 14 февраля. Регистрация прошла в Дворце бракосочетания №1.