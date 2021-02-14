Знаменитые женщины за 40, которые одеваются, как подростки 

Дамы из нашей подборки охотно покупают одежду и обувь самых известных и дорогих марок, но далеко не всегда понимают, что их возрасту эти вещи уже не соответствуют. Предлагаем узнать, кто эти знаменитости.

Продюсера часто критикуют из-за ее стиля. Пользователи сети видят, что звезда буквально кичится брендами. Дама любит, чтобы ее платья были узнаваемы сразу. Покупая недешевую одежду, знаменитость совершенно не учитывает особенности своего возраста.

Особой благосклонностью Яны пользуются модели длины мини. Звезда может запросто надеть короткую юбку с воланами ярко-розового цвета. Подобные образы не соответствуют ни внешности, ни возрасту, ни характеру Рудковской.

Забавно, но даже на льду звезда предпочитает демонстрировать стройные ноги именно так. Она носит шорты от Dior, а чтобы в них было не так холодно, надевает под них плотные черные колготки. Вместе с зимней курткой и шапкой это смотрится несуразно.

Придя на 1 сентября к сыну, продюсер также удивила многих. Звезда выбрала относительно скромное платье и жакет, но почему-то решила дополнить их яркими кроссовками с граффити. В таких ходят только рэперы или подростки. На взрослой женщине в твидовом жакете они смотрятся нелепо.

Жена Леонида Агутина в последние годы активно занимается спортом. У нее действительно потрясающая фигура. Имея такие параметры, Анжелика не всегда учитывает возраст и модные тенденции. Некоторые ее образы со стороны похожи на подростковые, да еще и родом из 2000-х.

Фотографии с пробежек также не всегда радуют. С одной стороны, поклонники хвалят Варум за прекрасные формы, с другой, критикуют, понимая, что топ-бюстье и миниатюрные шорты — это не та одежда, которая должна быть на взрослой женщине.

Пока Алла Борисовна носила черные балахоны, вопросов к ней не было. Как только звезда стала экспериментировать и примерять вещи других оттенков и фактур, у поклонников стали появляться замечания.

По мнению пользователей сети, артистка иногда одевается слишком по-детски. Их недовольство обычно вызывают ажурные носки и блузы, а также мини-шорты. По мнению фанатов, даме можно было носить такие модели примерно 30 лет назад.

Мама Натальи Королевой всегда отличалась в плане стиля. Женщина, словно ребячилась и иногда заигрывалась настолько, что смотрелась откровенно нелепо.

Поклонники не оценили ее платье в бельевом стиле с кружевом, им не понравился пышный розовый наряд в рамках последней фотосессии женщины.

В прошлом также были аутфиты, наделавшие немало шума. Это образ Минни Маус в ярко-желтом комбинезоне и еще платье большим безвкусным бантом впереди.