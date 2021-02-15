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Повереннова вышла замуж за миллионера Шаронова 

Lenta.ru и ещё 5 2 часа назад
Повереннова вышла замуж за миллионера Шаронова
Фото: Lenta.ru
Российская актриса театра и кино Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера Андрея Шаронова. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.
Свадебная церемония состоялась в воскресенье, 14 февраля, в особняке Спиридонова в Москве. «Мы шли к этому почти восемь лет! И пришли!», — подписала 48-летняя Повереннова опубликованные снимки с торжественной церемонии. Для свадьбы актриса нарядилась в белый брючный костюм и серебристые туфли на шпильке.
Избранником Дарьи Поверенновой стал 57-летний Андрей Шаронов. Он возглавляет Московскую школу управления «Сколково». Согласно данным журнала Forbes, его состояние превышает 163 миллиона рублей.
Для актрисы это уже второй брак, ранее она была замужем за режиссером Александром Жигалкиным. Имеет дочь от первого брака.
Дарья Повереннова стала известной после выхода сериала «День рождения Буржуя». Также она снималась в сериалах «Марш Турецкого», «Дальнобойщики», «Бригада», «Ангел-хранитель», «Ангел или демон».
Ранее сообщалось, что 52-летняя австралийская певица Кайли Миноуг впервые выйдет замуж. Женихом поп-звезды стал 46-летний Пол Соломонс, креативный директор британского журнала GQ. Эту новость подтвердила мачеха Соломонса. Пара начала готовиться к свадьбе, точное место и время проведения мероприятия пока не известны. Представители певицы не подтвердили помолвку.
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Звёзды , Выйти замуж , Дарья Повереннова , Андрей Шаронов
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