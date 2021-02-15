Повереннова вышла замуж за миллионера Шаронова 

Свадебная церемония состоялась в воскресенье, 14 февраля, в особняке Спиридонова в Москве. «Мы шли к этому почти восемь лет! И пришли!», — подписала 48-летняя Повереннова опубликованные снимки с торжественной церемонии. Для свадьбы актриса нарядилась в белый брючный костюм и серебристые туфли на шпильке.

Избранником Дарьи Поверенновой стал 57-летний Андрей Шаронов. Он возглавляет Московскую школу управления «Сколково». Согласно данным журнала Forbes , его состояние превышает 163 миллиона рублей.

Для актрисы это уже второй брак, ранее она была замужем за режиссером Александром Жигалкиным. Имеет дочь от первого брака.

Дарья Повереннова стала известной после выхода сериала «День рождения Буржуя». Также она снималась в сериалах «Марш Турецкого», «Дальнобойщики», «Бригада», «Ангел-хранитель», «Ангел или демон».