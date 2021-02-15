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Врач заявил о прогрессирующей болезни Алибасова 

Мира Маркина 28 минут назад
Врач заявил о прогрессирующей болезни Алибасова
Фото: @alibasov_nana
Научный сотрудник НИИ им. Бехтерова Станислав Полторак заявил, что симптомы Бари Алибасова указывают на серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Пятый канал.

«Нарушение памяти, внимания, потеря ориентации — чаще всего это сенильная или старческая деменция. [Это чревато] тем, что он не способен будет сам о себе позаботиться и сам себя обслуживать»,

— пояснил медик.
Полторак добавил, что, учитывая возраст и анамнез Алибасова, его шансы вернуться к прежней жизни минимальны. По мнению врача, большую роль в ухудшении его самочувствия сыграло отравление средством для прочистки труб "Крот".

«Дело не только в организме. А в том, что его нагружают совершенно ненужными вещами»,

— заявил врач.
Эксперт также сделал предположение, что отравление "Кротом" могло быть первым проявлением деменции.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что беременная пассия Алибасова заявила, что получит 10 миллионов.
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