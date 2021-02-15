Врач заявил о прогрессирующей болезни Алибасова 

Научный сотрудник НИИ им. Бехтерова Станислав Полторак заявил, что симптомы Бари Алибасова указывают на серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Пятый канал.
«Нарушение памяти, внимания, потеря ориентации — чаще всего это сенильная или старческая деменция. [Это чревато] тем, что он не способен будет сам о себе позаботиться и сам себя обслуживать»,
— пояснил медик.
Полторак добавил, что, учитывая возраст и анамнез Алибасова, его шансы вернуться к прежней жизни минимальны. По мнению врача, большую роль в ухудшении его самочувствия сыграло отравление средством для прочистки труб "Крот".
«Дело не только в организме. А в том, что его нагружают совершенно ненужными вещами»,
— заявил врач.
Эксперт также сделал предположение, что отравление "Кротом" могло быть первым проявлением деменции.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что беременная пассия Алибасова заявила, что получит 10 миллионов.