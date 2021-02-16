«Поимел бы совесть!»: Пригожин озвучил заработок Шнура 

Продюсер Иосиф Пригожин , вызванный на допрос по иску Сергея Шнурова , раскрыл правду о его гонорарах и, возможно, сам теперь подаст в суд.

Напомним, что конфликт начался еще весной прошлого года. Именно тогда Шнуров бурно отреагировал на слова Пригожина о том, что во время карантина нужно помогать артистам эстрады, оставшимся без заработка. Тогда лидер «Ленинграда» назвал продюсера «холеной моськой». И вдобавок в своем стихотворном опусе прошелся по супруге Пригожина — певице Валерии

Иосиф в ответ написал гневное смс Сергею и вычеркнул его фамилию из телефонной записной книжки. Шнуров опубликовал то сообщение, в котором, по его мнению, содержались угрозы, в своем Instagram. Но в суд решил подать лишь недавно, по данному иску Пригожина и вызвал на допрос.

— Я не понимаю, почему Шнуров не написал это заявление в прошлом году?! — возмущается в разговоре с Sobesednik.ru Иосиф Пригожин. — Может, перед выборами в Госдуму, куда он стремится, решил словить хайп?! Вполне возможно. Вообще, мне непонятно, зачем он трогает меня. Я и забыл о нем уже, хотя он оскорбил мою семью. Не понимаю, почему ему все позволяется, почему его никогда никто не оштрафовал, например, за маты в общественном месте?! И такого человека продвигают в законодательный орган страны!

— Иосиф, так вы побывали на допросе?

— Нет, и имел на это полное право. Дело в том, что сначала обязаны допросить заявителя. Но Шнуров допрошен не был. Поэтому я имел все основания на допрос не являться. А сейчас известно, что его заявление уже отклонено в связи с отсутствием состава преступления. Так что это дело выеденного яйца не стоит… Шнуров, который получает по 200 тысяч долларов за один корпоратив, называет меня «холеной моськой»! Поимел бы совесть!

— Вы будете подавать в суд на Шнурова?

— Сейчас думаю об этом. Вполне могу подать за клевету и оскорбления. Я только что вышел из больницы, лежал с кислородной маской и вовсе не думал об этом конфликте, только лишь бы выжить. А сейчас с юристами будем думать.