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Повереннова стала женой миллионера 

Мира Маркина 3 часа назад
Российская актриса театра и кино Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера Андрея Шаронова. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Свадебная церемония прошла 14 февраля в особняке Спиридонова в Москве.

«Мы шли к этому почти восемь лет! И пришли!»,

— подписала опубликованные снимки Повереннова в своем Instagram.
Избранником 48-летней артистки стал 57-летний Андрей Шаронов. Он возглавляет московскую школу управления "Сколково". По данным Forbes, его состояние превышает 163 миллиона рублей.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Лолита высказалась о шестом замужестве.
Звёзды , Видео , Дарья Повереннова , Андрей Шаронов
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