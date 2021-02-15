Повереннова стала женой миллионера 

Российская актриса театра и кино Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера Андрея Шаронова. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Свадебная церемония прошла 14 февраля в особняке Спиридонова в Москве.
«Мы шли к этому почти восемь лет! И пришли!»,
— подписала опубликованные снимки Повереннова в своем Instagram.
Избранником 48-летней артистки стал 57-летний Андрей Шаронов. Он возглавляет московскую школу управления "Сколково". По данным Forbes, его состояние превышает 163 миллиона рублей.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Лолита высказалась о шестом замужестве.