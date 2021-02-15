Ещё
Далее:
Читайте также:

Сын Алибасова рассказал о состоянии продюсера после операции 

Газета.Ru и ещё 1 19 минут назад
Сын Алибасова рассказал о состоянии продюсера после операции
Фото: Газета.Ru
Сын продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов-младший в беседе с "Пятым каналом" рассказал о состоянии отца после операции.
Алибасов сломал ногу и был госпитализирован в Калининграде, операция прошла успешно, но нога заживает медленно из-за чрезмерной активности продюсера.
"На секунду буквально папу оставил без присмотра, и вот. Тяжелая у нас сейчас история, потому что он лежит в хирургии со штифтами в ноге. И постоянно убегает, у него же память две-три минуты. Поэтому я с ним последние два дня — слежу, чтобы он не убежал", — признался сын знаменитости.
В больнице Алибасов проведет неделю, после возвращения в Москву сын планирует нанять ему еще одну сиделку, поскольку продюсер якобы не может оставаться один ни на секунду.
В Калининград из Москвы Алибасова перевезли в январе 2021 года после последней на тот момент госпитализации. Ранее врач рассказал, что Алибасов неизлечимо болен.
Видео дня. Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет
Газета.Ru: последние новости
Актриса Повереннова вышла замуж за миллионера Шаронова Актриса Повереннова вышла замуж за миллионера Шаронова Винокур предложил выплачивать дотации государственным артистам Винокур предложил выплачивать дотации государственным артистам Гарик Харламов ответил на слухи о многомиллионных гонорарах Гарик Харламов ответил на слухи о многомиллионных гонорарах
Звёзды , Бари Алибасов , ТРК "Петербург-Пятый канал"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему супруги изменяют друг другу
06:53
Почему супруги изменяют друг другу
Любовь
Что будет, если каждый день пить льняное масло
10:44
Что будет, если каждый день пить льняное масло
Здоровье
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
00:19
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
Красота
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
06:14
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
Еда
Как выглядели российские звезды до популярности
09:33
Как выглядели российские звезды до популярности
Звёзды
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
08:04
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
Звёзды
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
02:41
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
Звёзды
Как королева красоты стала посудомойщицей
01:20
Как королева красоты стала посудомойщицей
Красота
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
08:08
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
Любовь
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
10:49
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение