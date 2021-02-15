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«Живет в Армении»: семья Кобзона скрывала приемного ребенка 

Анна Арсеньева 2 часа назад
«Живет в Армении»: семья Кобзона скрывала приемного ребенка
Фото: globallookpress.com
Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли рассказала, что они с супругом тайно усыновили ребенка из Армении. Семейную тайну она раскрыла в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале «НТВ».
Сейчас приемный сын Кобзона уже взрослый и живет на родине. Он часто приезжает в Москву, чтобы увидеться с близкими.

«Это наш с Иосифом Давыдовичем приемный сын. Он нам достался ребенком. Живет в Армении. Когда приезжает в Россию, то мы с дочерью и сыном стараемся охватить его вниманием», — поделилась Нелли Кобзон.

Вдова артиста рассказала, что не хотела раскрывать тайну, но их с сыном сфотографировали, когда они пошли в кинотеатр, и появились слухи о ее новом романе. Какие-либо отношения Нинель Кобзон начинать не планирует.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Безрукова объяснила, почему у ее сына нет могилы.
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