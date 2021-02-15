«Живет в Армении»: семья Кобзона скрывала приемного ребенка 

Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли рассказала, что они с супругом тайно усыновили ребенка из Армении. Семейную тайну она раскрыла в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале «НТВ».

Сейчас приемный сын Кобзона уже взрослый и живет на родине. Он часто приезжает в Москву, чтобы увидеться с близкими.

«Это наш с Иосифом Давыдовичем приемный сын. Он нам достался ребенком. Живет в Армении. Когда приезжает в Россию, то мы с дочерью и сыном стараемся охватить его вниманием», — поделилась Нелли Кобзон.

Вдова артиста рассказала, что не хотела раскрывать тайну, но их с сыном сфотографировали, когда они пошли в кинотеатр, и появились слухи о ее новом романе. Какие-либо отношения Нинель Кобзон начинать не планирует.