«Лежит в хирургии»: сын Алибасова рассказал о состоянии отца 

Бари Алибасов-младший рассказал о состоянии своего отца после операции. Об этом сообщает "Пятый канал".

Музыкальный продюсер сломал ногу и попал в больницу Калининграда. Ему сделали операцию, но из-за чрезмерной активности Бари Алибасова она медленно заживает.

"На секунду буквально папу оставил без присмотра, и вот. Тяжелая у нас сейчас история, потому что он лежит в хирургии со штифтами в ноге. И постоянно убегает, у него же память две-три минуты. Поэтому я с ним последние два дня — слежу, чтобы он не убежал", — рассказал сын продюсера.

Он добавил, что отец пролежит в больнице еще неделю. В Москве Алибасову наймут еще одну сиделку.