«Бросила дочь, ушла из кино и уехала из России»: судьба Мордвиновой

Амалии Мордвиновой уже 47 лет, а на экране зрители не видели ее около 10 лет. Она бросила блестящую карьеру актрисы, отправившись вслед за мужем в другую страну. Однако за этим последовали развод и неудачи в личной жизни. В Россию звезда так и не вернулась.

Настоящие имя и фамилия актрисы — Людмила Парыгина. Воспитывали ее мать и отчим, который заменил девочке отца. Во время выпускных экзаменов в школе будущая звезда узнала, что родители разводятся. Это стало страшным ударом для Людмилы. Она не справилась с грустными новостями и решила уйти в монастырь. Однако священники не уделили внимание подростку. Затем Людмила сбежала от всех бед в столицу, где успешно поступила в Щукинское училище.

Девушка решила начать жизнь заново. Для этого она взяла фамилию бабушки — Мордвинова. Также актриса официально сменила имя и стала Амалией. Из-за семейной драмы звезда поначалу сторонилась мужчин, но в итоге в жизни у нее было три брака, которые все-таки не принесли ей счастья. Ее романы также оказались несчастливыми.

Клео.Ру

Карьера у Амалии развивалась успешно. Она блестяще выступала в «Ленкоме», а затем и в театре им. Маяковского. За свою игру актриса удостаивалась множества громких званий и почетных премий. В кино она также дебютировала с успехом. Особенно поклонникам понравились такие кинопроекты с участием актрисы, как «Сны» (1993), «Вор» (1997), «Generation П» (2011). Однако закат карьеры актрисы был неминуем. И все это из-за личной жизни Мордвиновой.

В первый раз девушка влюбилась в своего преподавателя в училище. Михаил Цитриняк был старше ее на 17 лет. Однако мужчина не воспринимал эти отношения всерьез. Амалия сама предложила жениться на ней, но получила отказ.

Через некоторое время назло своей первой любви она вышла замуж за звукорежиссера Игоря Зорина. В этот раз разница в возрасте составляла 18 лет. Брак долго не продлился из-за романа Мордвиновой с Александром Лазаревым-младшим . Из-за нее актер чуть не ушел из семьи, но остановила его мать. Тогда-то Амалию и попросили уволиться из «Ленкома», где она служила вместе с Лазаревым-младшим.

Клео.Ру

Вторым супругом звезды стал предприниматель Александр Гольданский. Он был вдовцом, воспитывал дочь. Амалия тепло относилась к девочке. Жили они дружной семьей. Вскоре и сама Мордвинова стала матерью, родив дочь Диану. Но актриса продолжала работать на износ, конфликтовала с супругом на этой почве. Женщина побоялась быть брошенной и вскоре ушла сама. Диану актриса оставила отцу, который вскоре увез девочку в Америку.

Вскоре звезда встретила третьего супруга, предпринимателя Вадима Беляева . В браке появилось трое детей: Герман, Евангелина и Серафима. Но и с этим мужчиной не сложилось. Амалия переехала в Индию вместе с детьми, а муж не собирался уезжать из России. Вскоре они развелись.

Клео.Ру

С переездом Амалии в Индию закончилась и ее карьера. Звезда больше не появлялась на телеэкранах. Она посвятила жизнь себе. С 2016 года актриса проживает в США — она восстановила отношения со старшей дочерью Дианой. Мордвинова пишет книги, а в Россию не собирается переезжать.