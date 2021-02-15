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Шаляпин рассказал, сколько платит за ЖКХ 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Шаляпин рассказал, сколько платит за ЖКХ
Фото: Teleprogramma.pro
Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro озвучил сумму, которую он платит за услуги ЖКХ.

«Я плачу все через маму. Она у меня все контролирует. Ей отправляю счета. Все как у всех: плачу за воду горячую и холодную, за отопление и электричество. Городским телефоном не пользуюсь, но плачу за него. У меня хороший номер».

Как отметил певец, в среднем в месяц за услуги ЖКХ у него выходит до десяти тысяч рублей.

«Это немного. В мире, в Европе, в Америке намного дороже людям обходятся услуги ЖКХ. Для московских квартир — это адекватная цена. Моя мама в Волгограде платит восемь тысяч рублей в месяц. Я живу в сталинском доме. Долгов у меня нет. У нас есть в доме люди, которые должны более полумиллиона рублей. Я ни на что не жалуюсь. Меня все устраивает. В России не самые жуткие условия», — сказал певец.

Ранее телеведущий Максим Галкин пожаловался, что платит серьезную сумму за услуги ЖКХ в своем замке в деревне Грязь. При этом он даже старается экономить. Покупает, например, не самые мощные лампочки в свою люстру.
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Звёзды , Прохор Шаляпин , Максим Галкин
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