Шаляпин рассказал, сколько платит за ЖКХ 

«Это немного. В мире, в Европе, в Америке намного дороже людям обходятся услуги ЖКХ. Для московских квартир — это адекватная цена. Моя мама в Волгограде платит восемь тысяч рублей в месяц. Я живу в сталинском доме. Долгов у меня нет. У нас есть в доме люди, которые должны более полумиллиона рублей. Я ни на что не жалуюсь. Меня все устраивает. В России не самые жуткие условия», — сказал певец.