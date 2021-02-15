Певец Прохор Шаляпин рассказал, сколько платит за услуги ЖКХ. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
Музыкант живет в сталинском доме и всегда вовремя платит по счетам.
"Все как у всех: плачу за воду горячую и холодную, за отопление и электричество. Городским телефоном не пользуюсь, но плачу за него. У меня хороший номер", — поделился Шаляпин.
В месяц за услуги ЖКХ у него выходит до десяти тысяч рублей. По мнению артиста, это небольшая сумма:
"В мире, в Европе, в Америке намного дороже людям обходятся услуги ЖКХ. Для московских квартир — это адекватная цена. Моя мама в Волгограде платит восемь тысяч рублей в месяц. Я живу в сталинском доме. Долгов у меня нет. У нас есть в доме люди, которые должны более полумиллиона рублей. Я ни на что не жалуюсь. Меня все устраивает. В России не самые жуткие условия".
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