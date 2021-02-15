Ещё
Далее:
Читайте также:

Самбурскую заподозрили в романе с бизнес-тренером 

News.ru 42 минуты назад
Самбурскую заподозрили в романе с бизнес-тренером
Фото: @samburskaya
Актриса и певица Настасья Самбурская встречается с коучем из Московской области. Это выяснили журналисты, которые проанализировали аккаунт артистки в Instagram.
Дело в том, что 33-летняя артистка уже не раз публиковала фото одного и того же мужчины. Лицо его Настасья при этом всегда скрывала. Незнакомец позировал либо отвернувшись, как на снимке с секс-куклой, или Самбурская сама прятала его лицо за смайликами.
Заметили мужчину и на кадрах, которыми Самбурская делилась во время отдыха на Мальдивах. Он появлялся и в спортзале, и в квартире актрисы, судя по постам в соцсети. Журналисты пришли к выводу, что незнакомец — возлюбленный звезды, чьё имя она скрывает.
Сотрудники портала Super пришли к выводу, что молодым человеком Самбурской является 39-летний бизнес-коуч Илья Бурмистров. Первый раз они появились вместе в одном из столичных ресторанов в декабре прошлого года. По словам очевидцев, Бурмистров встретил Настасью у чёрного входа в театр после спектакля «Охота на мужчин». Несмотря на то что знаменитость ждал её водитель на автомобиле Bentley, Самбурская отпустила его и они вместе с Бурмистровым отправились в ресторан на такси. Парочка, по словам свидетелей того ужина, после в обнимку отправилась в квартиру Самбурской.
О бизнес-тренере известно, что он является владельцем небольшой консалтинговой фирмы и читает лекции в школе бизнеса.
В конце прошлого года Самбурская опубликовала странное видео. На кадрах мужчина, которого она называет своим парнем, лежит в постели не один. Он прикрывает лицо рукой, а рядом в постели лежит резиновая надувная кукла. О романе или каких-либо отношениях скандальной артистки неизвестно, но многие подписчики тогда решили, что возлюбленным актрисы является не кто иной, как её партнер по «Универу» актёр Стас Ярушин.
Видео дня. Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет
News.ru: последние новости
У Иосифа Кобзона нашёлся приёмный сын У Иосифа Кобзона нашёлся приёмный сын Дарья Повереннова вышла замуж за президента «Сколково» Дарья Повереннова вышла замуж за президента «Сколково» Юрист рассказал, как по закону снизить сумму алиментов Юрист рассказал, как по закону снизить сумму алиментов
Женский форум
Звёзды , Стас Ярушин , Настасья Самбурская
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему супруги изменяют друг другу
06:53
Почему супруги изменяют друг другу
Любовь
Что будет, если каждый день пить льняное масло
10:44
Что будет, если каждый день пить льняное масло
Здоровье
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
00:19
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
Красота
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
06:14
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
Еда
Как выглядели российские звезды до популярности
09:33
Как выглядели российские звезды до популярности
Звёзды
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
08:04
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
Звёзды
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
02:41
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
Звёзды
Как королева красоты стала посудомойщицей
01:20
Как королева красоты стала посудомойщицей
Красота
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
08:08
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
Любовь
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
10:49
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение