Самбурскую заподозрили в романе с бизнес-тренером 

Актриса и певица Настасья Самбурская встречается с коучем из Московской области. Это выяснили журналисты, которые проанализировали аккаунт артистки в Instagram.

Дело в том, что 33-летняя артистка уже не раз публиковала фото одного и того же мужчины. Лицо его Настасья при этом всегда скрывала. Незнакомец позировал либо отвернувшись, как на снимке с секс-куклой, или Самбурская сама прятала его лицо за смайликами.

Заметили мужчину и на кадрах, которыми Самбурская делилась во время отдыха на Мальдивах. Он появлялся и в спортзале, и в квартире актрисы, судя по постам в соцсети. Журналисты пришли к выводу, что незнакомец — возлюбленный звезды, чьё имя она скрывает.

Сотрудники портала Super пришли к выводу, что молодым человеком Самбурской является 39-летний бизнес-коуч Илья Бурмистров. Первый раз они появились вместе в одном из столичных ресторанов в декабре прошлого года. По словам очевидцев, Бурмистров встретил Настасью у чёрного входа в театр после спектакля «Охота на мужчин». Несмотря на то что знаменитость ждал её водитель на автомобиле Bentley, Самбурская отпустила его и они вместе с Бурмистровым отправились в ресторан на такси. Парочка, по словам свидетелей того ужина, после в обнимку отправилась в квартиру Самбурской.

О бизнес-тренере известно, что он является владельцем небольшой консалтинговой фирмы и читает лекции в школе бизнеса.