Жуков поделился подробностями своей болезни 

Российский певец Сергей Жуков признался, что во времена пиковой популярности, особенно во время туров, группа работала без выходных. Отдыхать у певца времени не было. После того, как Жуков буквально выкарабкался с того света, он заявил, что отныне работать на износ больше не будет. Своим коллегам фронтмен заявил, что концерты будут проходить не чаще раза в три дня, чтобы у него было время на отдых и восстановление голоса. Музыкант бросил вредные привычки: отказался от алкоголя и перестал курить.

Напомним, несколько лет назад Сергей Жуков оказался на грани смерти. Во время концерта солист получил травму, ударившись о крепление для оборудования. На животе Жукова появился синяк, на который артист не обратил должного внимания. Оказалось, что у него грыжа.

Сергею Жукову провели несколько операций. Помимо этого, солисту "Руки вверх" назначили лечение с помощью экспериментального заграничного оборудования. Жукову приходилось носить на себе медицинский аппарат весом около пяти килограммов. Сейчас исполнитель с ужасом вспоминает о болезни, которую ему пришлось перенести.