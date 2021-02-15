Жуков поделился подробностями своей болезни 

Российский певец Сергей Жуков признался, что во времена пиковой популярности, особенно во время туров, группа работала без выходных. Отдыхать у певца времени не было. После того, как Жуков буквально выкарабкался с того света, он заявил, что отныне работать на износ больше не будет. Своим коллегам фронтмен заявил, что концерты будут проходить не чаще раза в три дня, чтобы у него было время на отдых и восстановление голоса. Музыкант бросил вредные привычки: отказался от алкоголя и перестал курить.
Напомним, несколько лет назад Сергей Жуков оказался на грани смерти. Во время концерта солист получил травму, ударившись о крепление для оборудования. На животе Жукова появился синяк, на который артист не обратил должного внимания. Оказалось, что у него грыжа.
Сергею Жукову провели несколько операций. Помимо этого, солисту "Руки вверх" назначили лечение с помощью экспериментального заграничного оборудования. Жукову приходилось носить на себе медицинский аппарат весом около пяти килограммов. Сейчас исполнитель с ужасом вспоминает о болезни, которую ему пришлось перенести.
Певец поделился и другой проблемой в интервью Лауре Джугелии, опубликованном на ее YouTube-канале. Исполнитель испытывает проблемы со сном. Жукову уже подобрали грамотного сомнолога, но он испытывает дискомфорт при мыслях о посещении данного специалиста. Жуков сравнил доктора с психологом, для него попасть на прием сомнолога — это как признать у себя нарушения психики.