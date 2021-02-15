Жуков рассказал о борьбе с болезнью 

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков вспомнил, как боролся с болезнью несколько лет назад. Об этом он рассказал в YouTube-шоу Fametime TV.
По словам артиста, на пике популярности его группа работала без выходных, и времени на отдых не было. Однажды на концерте он ударился о крепление для оборудования, и на животе появился синяк. После оказалось, что это грыжа.
Певцу провели несколько операций. Ему приходилось носить на себе медицинский аппарат весом около пяти килограммов.
«Отчаяние в последний раз я испытал, когда спросил врачей больницы: "Ребят, когда мне разрешат уже на сцену-то? Мне нужно что-то сказать, когда я возобновлю гастроли". Врачи на меня посмотрели и говорят: "Сергей, вы вообще в своем уме? Нам бы понять вообще, что с вами, выживете ли вы…"», — рассказал Сергей Жуков.
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