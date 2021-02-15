Жуков рассказал о борьбе с болезнью 

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков вспомнил, как боролся с болезнью несколько лет назад. Об этом он рассказал в YouTube-шоу Fametime TV.

По словам артиста, на пике популярности его группа работала без выходных, и времени на отдых не было. Однажды на концерте он ударился о крепление для оборудования, и на животе появился синяк. После оказалось, что это грыжа.

Певцу провели несколько операций. Ему приходилось носить на себе медицинский аппарат весом около пяти килограммов.