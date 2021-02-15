На слуху: Безрукова объяснила, почему у ее сына нет могилы 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
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Владимир Познер назвал самого неприятного гостя своего шоу. Больше всего "в негативную сторону" его поразила Ирина Яровая.
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Участники творческого объединения "Уральские пельмени" отсудили у компании бывшего директора шоу и актера Сергея Нетиевского 400 тысяч рублей.
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Российская актриса театра и кино Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера Андрея Шаронова. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
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Ирина Безрукова объяснила, почему у ее сына Андрея Ливанова нет могилы. Молодой человек скончался в 2015 году. Ему было 25 лет.
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Никита Михалков в эфире своей программы "Бесогон" раскрыл зарплаты нескольких актеров.