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На слуху: Безрукова объяснила, почему у ее сына нет могилы 

Анна Арсеньева 1 час назад
На слуху: Безрукова объяснила, почему у ее сына нет могилы
Фото: globallookpress.com
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Познер назвал Яровую самым неприятным гостем своего шоу

@pozneronline
Владимир Познер назвал самого неприятного гостя своего шоу. Больше всего "в негативную сторону" его поразила Ирина Яровая.
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"Уральские пельмени" отсудили 400 тысяч у бывшей звезды шоу

@netievskiy_official
Участники творческого объединения "Уральские пельмени" отсудили у компании бывшего директора шоу и актера Сергея Нетиевского 400 тысяч рублей.
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Повереннова стала женой миллионера

@dpoverennova
Российская актриса театра и кино Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера Андрея Шаронова. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
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Безрукова объяснила, почему у ее сына нет могилы

@irina_bezrukova_official
Ирина Безрукова объяснила, почему у ее сына Андрея Ливанова нет могилы. Молодой человек скончался в 2015 году. Ему было 25 лет.
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Сколько Деревянко и Бортич получают за день съемок

@bortich
Никита Михалков в эфире своей программы "Бесогон" раскрыл зарплаты нескольких актеров.
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Видео дня. Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет
Женский форум
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