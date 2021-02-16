Ещё
Далее:
Читайте также:

«Она прикована к постели»: дочь Тереховой призналась, что ее мать не встает уже больше десяти лет 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Дочь Тереховой призналась, что ее мать не встает уже больше десяти лет
Фото: Globallookpress.com
Дочь знаменитой актрисы Маргариты Тереховой 50-летняя Анна заявила, что ее звездная мама находится в своей квартире в стабильном состоянии. Она дома и чувствует себя нормально насколько, конечно, это возможно в ее состоянии. У Маргариты Тереховой хороший аппетит.
«Она прикована к постели. Это продолжается больше десяти лет. Сегодня, учитывая сложности, связанные с пандемией, мы вынуждены быть более осторожными. Рядом ее помощницы, сиделки. Мама не разговаривает. Но смотрит, кивает головой, реагирует на все вокруг, улыбается».
Как отметила Анна, мама слушает музыку, смотрит телевизор. Наследница вместе с братом старается навещать маму, как можно чаще. При этом она заметила, что болезнь Альцгеймера, которой уже давно страдает родительница, неизлечима. В то же время, если ухаживать за больным, то можно значительно продлить ему жизнь, сообщает «Экспресс-газета».
Напомним, что Маргарите Тереховой сейчас уже 78 лет. Она прославилась по роли Миледи в «Д’Артаньян и три мушкетера». Смотрите также:
Видео дня. Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет
Teleprogramma.pro: последние новости
«Он нам достался ребенком. Живет в Армении»: Нелли Кобзон показала своего приемного сына «Он нам достался ребенком. Живет в Армении»: Нелли Кобзон показала своего приемного сына «Все трачу на одежду»: Харламов в интервью Мартиросяну высмеял их с Волей доходы на «Камеди Клаб» «Все трачу на одежду»: Харламов в интервью Мартиросяну высмеял их с Волей доходы на «Камеди Клаб» «За ребенком приехал Bentley и вышли автоматчики»: Светлаков рассказал о детях богачей в детсадах «За ребенком приехал Bentley и вышли автоматчики»: Светлаков рассказал о детях богачей в детсадах
Женский форум
Звёзды , Маргарита Терехова , Экспресс-газета
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему супруги изменяют друг другу
06:53
Почему супруги изменяют друг другу
Любовь
Что будет, если каждый день пить льняное масло
10:44
Что будет, если каждый день пить льняное масло
Здоровье
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
00:19
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
Красота
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
06:14
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
Еда
Как выглядели российские звезды до популярности
09:33
Как выглядели российские звезды до популярности
Звёзды
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
08:04
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
Звёзды
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
02:41
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
Звёзды
Как королева красоты стала посудомойщицей
01:20
Как королева красоты стала посудомойщицей
Красота
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
08:08
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
Любовь
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
10:49
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение