Дочь Тереховой призналась, что ее мать не встает уже больше десяти лет

Дочь знаменитой актрисы Маргариты Тереховой 50-летняя Анна заявила, что ее звездная мама находится в своей квартире в стабильном состоянии. Она дома и чувствует себя нормально насколько, конечно, это возможно в ее состоянии. У Маргариты Тереховой хороший аппетит.

«Она прикована к постели. Это продолжается больше десяти лет. Сегодня, учитывая сложности, связанные с пандемией, мы вынуждены быть более осторожными. Рядом ее помощницы, сиделки. Мама не разговаривает. Но смотрит, кивает головой, реагирует на все вокруг, улыбается».

Как отметила Анна, мама слушает музыку, смотрит телевизор. Наследница вместе с братом старается навещать маму, как можно чаще. При этом она заметила, что болезнь Альцгеймера, которой уже давно страдает родительница, неизлечима. В то же время, если ухаживать за больным, то можно значительно продлить ему жизнь, сообщает «Экспресс-газета».

Напомним, что Маргарите Тереховой сейчас уже 78 лет. Она прославилась по роли Миледи в «Д’Артаньян и три мушкетера». Смотрите также: