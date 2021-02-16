Дочь Тереховой призналась, что актриса уже десять лет не ходит 

Дочь знаменитой актрисы Маргариты Тереховой заявила, что ее мама находится в своей квартире в стабильном состоянии. Об этом сообщает «Экспресс-газета».

По словам Анны, актриса сейчас дома и чувствует себя нормально насколько это возможно. У Маргариты Тереховой появился аппетит.

«Она прикована к постели. Это продолжается больше десяти лет. Сегодня, учитывая сложности, связанные с пандемией, мы вынуждены быть более осторожными. Рядом ее помощницы, сиделки. Мама не разговаривает. Но смотрит, кивает головой, реагирует на все вокруг, улыбается».

Маргарита Терехова слушает музыку, смотрит телевизор. А наследница старается навещать маму вместе с братом, как можно чаще.

Анна отметила, что болезнь Альцгеймера неизлечима, но если ухаживать за больным, можно намного продлить ему жизнь.