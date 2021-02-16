Экс-девушка Баскова рассказала, почему разошлась с певцом 

Российская певица София Кальчева , у которой был продолжительный роман с другим артистом Николаем Басковым , рассказала, почему не стала создавать с ним семью. Она раскрыла причины, по которым отказала на неоднократные предложения Баскова о свадьбе.

Главной из них она назвала нестыковку сложных характеров обоих партнёров.

Для меня это очень серьёзный шаг. В семейной жизни нужно уступать, мы с Николаем очень тонко чувствовали друг друга, но мы два лидера, а когда находились вместе, то это было похоже на состояние разорвавшейся бомбы. Николай предлагал мне выйти за него замуж — и не раз, но, зная свой непростой характер, я так и не решилась, — цитирует признание Кальчевой Пятый канал.

Также на её решение повлиял тот факт, что артисты постоянно находились в гастролях и разъездах и плотный график Баскова «очень её выматывал» из-за постоянных ожиданий.

При этом певица отметила, что пара после расставания смогла сохранить дружеские отношения.

Кальчева и Басков расстались в 2017 году после четырёх лет совместной жизни. Певица всё ещё не замужем, она воспитывает 14-летнего сына.