Боня пожаловалась на высокие коммунальные платежи за границей 

Ведущая и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня рассказала про огромную "коммуналку" за границей. Ее слова передает Teleprogramma.pro.

Эа электричество в Монако девушке приходится платить около 500 евро (44,5 тысячи рублей) в месяц. Также Боня отметила, что ей приходится самостоятельно вносить все коммунальные платежи.

«В Монако за свет выходит 500 евро в месяц, — сообщила знаменитость. — Причем мне даже летом такие счета приходили. Если вовремя не оплатить, то там сразу все отключат».

В России платежи за коммунальные услуги не такие высокие, подчеркнула Боня. По ее словам, общая сумма в квитанции на родине не превышает 12 тысяч рублей.