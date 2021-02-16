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Боня пожаловалась на высокие коммунальные платежи за границей 

Даня Виттиг 3 часа назад
Боня пожаловалась на высокие коммунальные платежи за границей
Фото: @victoriabonya
Ведущая и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня рассказала про огромную "коммуналку" за границей. Ее слова передает Teleprogramma.pro.
Эа электричество в Монако девушке приходится платить около 500 евро (44,5 тысячи рублей) в месяц. Также Боня отметила, что ей приходится самостоятельно вносить все коммунальные платежи.

«В Монако за свет выходит 500 евро в месяц, — сообщила знаменитость. — Причем мне даже летом такие счета приходили. Если вовремя не оплатить, то там сразу все отключат».

В России платежи за коммунальные услуги не такие высокие, подчеркнула Боня. По ее словам, общая сумма в квитанции на родине не превышает 12 тысяч рублей.

«Это все вместе: свет, отопление, даже охрана», — уточнила модель. Она отметила, что старается без задержек платить по счетам.

Ранее "Рамблер" сообщал, как Боню обворовали.
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