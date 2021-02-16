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Бывшая девушка Баскова рассказала, почему не вышла за него замуж 

Даня Виттиг 1 час назад
Бывшая девушка Баскова рассказала, почему не вышла за него замуж
Фото: @nikolaibaskov
Российская певица София Кальчева, у которой был продолжительный роман с Николаем Басковым, рассказала, почему не стала создавать с ним семью.
Несмотря на то, что Басков несколько раз предлагал ей руку и сердце, девушка отказывала. Причиной стала несостыковка характеров.

"Для меня это серьёзный шаг. В семейной жизни нужно уступать, мы с Николаем очень тонко чувствовали друг друга, но мы два лидера, а когда находились вместе, то это было похоже на состояние разорвавшейся бомбы. Николай предлагал мне выйти за него замуж — и не раз, но, зная свой непростой характер, я так и не решилась", — цитирует признание Кальчевой Пятый канал.

Кроме того, артисты постоянно находились в гастролях. Постоянное ожидание сильно выматывало. Однако после расставания пара смогла сохранить дружеские отношения.
Кальчева и Басков расстались в 2017 году после четырёх лет совместной жизни. Певица всё ещё не замужем.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему многих удивляет мать Баскова.
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Звёзды , Николай Басков , София Кальчева
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