Ивлеева раскрыла цену самой дорогой покупки в жизни

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева раскрыла поклонникам цену самой дорогой покупки в своей жизни. Информация появилась в сторис ее Instagram -аккаунта во вторник, 16 февраля.

Таким образом, на анонимный вопрос подписчика о самой большой потраченной ею сумме знаменитость ответила: «Если говорить про траты в отношении себя, то это "Ламба" за 23 миллиона рублей».

Известно, что серый матовый суперкар Lamborghini Aventador Ивлеева приобрела летом 2020 года. В публикации, посвященной покупке, она сообщила, что мощность ее новой машины составляет 740 лошадиных сил. Телеведущая также призналась, что со студенчества мечтала о таком автомобиле.

В ноябре 2020 года Анастасия Ивлеева поделилась архивными снимками, на которых она запечатлена до похудения. По словам знаменитости, в начале карьеры она весила 70 килограммов, что на 10 килограммов больше ее нынешнего веса. В качестве доказательства Ивлеева опубликовала фото десятилетней давности.