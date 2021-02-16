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Ивлеева раскрыла цену самой дорогой покупки в своей жизни 

Lenta.ru 2 часа назад
Ивлеева раскрыла цену самой дорогой покупки в жизни
Фото: Lenta.ru
Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева раскрыла поклонникам цену самой дорогой покупки в своей жизни. Информация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта во вторник, 16 февраля.
Таким образом, на анонимный вопрос подписчика о самой большой потраченной ею сумме знаменитость ответила: «Если говорить про траты в отношении себя, то это "Ламба" за 23 миллиона рублей».
Известно, что серый матовый суперкар Lamborghini Aventador Ивлеева приобрела летом 2020 года. В публикации, посвященной покупке, она сообщила, что мощность ее новой машины составляет 740 лошадиных сил. Телеведущая также призналась, что со студенчества мечтала о таком автомобиле.
В ноябре 2020 года Анастасия Ивлеева поделилась архивными снимками, на которых она запечатлена до похудения. По словам знаменитости, в начале карьеры она весила 70 килограммов, что на 10 килограммов больше ее нынешнего веса. В качестве доказательства Ивлеева опубликовала фото десятилетней давности.
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