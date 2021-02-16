Второй муж Легкоступовой заявил права на наследство 

— Он подал иск в суд о разделе совместно нажитого в браке с Валентиной Легкоступовой имущества. По закону это возможно, так как не истек срок давности, установленный на три года после развода, — рассказал адвокат дочери певицы Анетты Бриль Сергей Жорин.