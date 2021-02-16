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Ивлеева раскрыла цену своей самой дорогой покупки 

Мария Грибова 1 час назад
Ивлеева раскрыла цену своей самой дорогой покупки
Фото: @_agentgirl_
Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева регулярно отвечает на вопросы подписчиков в социальной сети Instagram. На этот раз девушку спросили о ее самой большой потраченной сумме.
Вот как Ивлеева ответила на анонимный вопрос подписчика:

«Если говорить про траты в отношении себя, то это "Ламба" за 23 миллиона рублей».

Летом 2020 года звезда приобрела серый матовый суперкар Lamborghini Aventador. Ивлеева поделилась с подписчиками, что с детства мечтала о таком автомобиле.
Ранее «Рамблер» писал о том, что бывшая девушка Баскова рассказала, почему не вышла за него замуж.
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Звёзды , Анастасия Ивлеева
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