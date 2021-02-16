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Второй муж Легкоступовой заявил права на наследство 

Мария Грибова 3 часа назад
Второй муж Легкоступовой заявил права на наследство
Фото: РИА Новости
Алексей Григорьев, второй муж скончавшейся в августе 2020 года певицы Валентины Легкоступовой, решил заявить права на наследство артистки. Об этом рассказал адвокат дочери певицы Анетты Бриль Сергей Жорин, сообщает StarHit.

«Он подал иск в суд о разделе совместно нажитого в браке с Валентиной Легкоступовой имущества. По закону это возможно, так как не истек срок давности, установленный на три года после развода»,

— поделился Жорин.
Дочь исполнительницы уверена, что Григорьев заинтересовался одним из загородных домов, купленных во время совместного проживания с Легкоступовой.
Ранее «Рамблер» писал о том, что дочь Тереховой призналась, что актриса уже десять лет не ходит.
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Звёзды , Анетта Бриль , Алексей Григорьев , Сергей Жорин , StarHit
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